◆イースタン・リーグ巨人６―２ロッテ（２６日・Ｇタウン）巨人の森田駿哉投手がイースタン・ロッテ戦に先発。１９日に２軍降格後、初登板で６回４安打無失点、２奪三振と好投した。初回、２回と打者６人を完璧に抑える立ち上がり。３回は先頭からの連打で無死一、二塁のピンチを招いたが、荻野を三ゴロ併殺に仕留めるなど無失点でしのいだ。４、５回も走者を背負ったが後続を断ち、６回はこの日３度目の３者凡退に封じて、