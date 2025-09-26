大ヒットミュージカルがついに大阪に上陸。12月6日（土）〜12月14日（日）に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで、韓国人キャストにより、ミュージカル「愛の不時着」を上演する。韓国を代表するスタジオドラゴンが制作した「愛の不時着」は、2019年12月から韓国で放送され、高視聴率を記録したドラマ。その後、Netflixで世界190カ国へ配信、アジア最大のコンテンツ授賞式AACAで最高のドラマシリーズ賞を受賞するなど、 世