¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¶¡½£²¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£¶Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¡££±£¹Æü¤Ë£²·³¹ß³Ê¸å¡¢½éÅÐÈÄ¤Ç£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£½é²ó¡¢£²²ó¤ÈÂÇ¼Ô£¶¿Í¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡££³²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢²®Ìî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡££´¡¢£µ²ó¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢£¶²ó¤Ï¤³¤ÎÆü£³ÅÙÌÜ¤Î£³¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤Æ¡¢