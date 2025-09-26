Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹¬±¿¤ò⼿¤Ë¤·¤¿ÃË¡×¤¬¡¢11⽉14⽇¡Ê⾦¡Ë¡Á12⽉2⽇¡Ê⽕¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÏÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë·àºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¤Ç¡¢1944Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ¤³¦½é±é¡¢°Ê¹ß²¿ÅÙ¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¡¼½é´ü¤ÎÌ¾ºî¡£¼ç⼈¸ø¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ó¡¼¥ô¥¹¤Î⼈⽣¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹¬±¿