¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë£²°Ì¤Ç¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ë°ì¤Ä¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µð¿Í¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£±£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë£Ä£å£Î£Á¤ÎÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£½é²ó£²»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Î²¬ËÜ¤Ï¡Ö£²¥¢¥¦¥È¤«¤éÀô¸ý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤¹»ö¤¬