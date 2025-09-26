¸½ºß¡¢·úÀß¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»7¹æ¡ÖÍ·º´¾Ý³ãÆ»Ï©¡×¤Î³«ÄÌ»þ´ü¤¬Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤â1Ç¯ÃÙ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í·º´Ä»³¤¤È¿á±º¤Î¶è´Ö¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Î³«ÄÌ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆ»7¹æ¡ÖÍ·º´¾Ý³ãÆ»Ï©¡×¤ÏÍ·º´Ä®¤È½©ÅÄ¸©¤Ë¤«¤Û»Ô¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹17.9¥­¥í¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤ÅìËÌÆ»¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í·º´¾Ý³ãÆ»Ï©¤Î¤¦¤Á¡¢Í·º´Ä®¤ÎÍ·º´Ä»³¤¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤È²¾¾Î¡¦¿á±º¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¶è´Ö¤ÏÅö½é¡¢ÍèÇ¯¡Ê2