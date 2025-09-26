¹ñÀÇÄ£¤Î¡ÖÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï478Ëü±ß¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1949Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢²áµîºÇ¹â¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ÈÂÖÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦Ç®¶¡µë¡¦¿åÆ»¶È¡×¤¬832Ëü±ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï¡Ö½ÉÇñ¶È¡¦°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤Î279Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï75Ëü±ß¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿