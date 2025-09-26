今年に入り、特殊詐欺の被害が急増している。長野県警の統計によると、８月末までの被害額は８億７７４６万円で、すでに昨年１年間の合計被害額の９割超に達している。警察官をかたって現金等をだまし取る「ニセ警察詐欺」が、全体の約３分の２を占めている。（山崎至河）８月上旬、南佐久郡の６０歳代女性が５３５万円分の暗号資産をだまし取られる事件があった。女性の固定電話に、通信事業者を名乗る者から「あなたの名前で