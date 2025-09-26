½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÄ®Æâ²ñ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¶õ¤­²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®Æâ²ñ¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ¤­²È¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó4,800¸Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î300¸Í¤¢¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¡È´í¸±¤Ê¶õ¤­²È¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¡¢²ÏÊÕÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¶õ¤­²È¤ò¡¢²òÂÎ¤äÅ±µî¤ò½êÍ­¼Ô¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡ÖÆÃÄê¶õ¤­²È¡×¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤Î¶¯²½¤ò»Ï¤á¡¢¼ÂÂÖ¤ÎÇÄ°®¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë