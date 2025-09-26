BE:FIRSTが表紙を務める『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』11月号特装版が9月27日（土）に扶桑社から発売される。 【画像】BE:FIRSTがゴージャスな衣装を纏い大人な雰囲気に 特装版のみで入手できる別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、デビュー4年目を迎えた彼らが「4年目のラブレター」と題し、メンバー同士、そしてBESTYへの“愛”を語る24ページの大特集が掲載。現在の心