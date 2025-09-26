俳優の磯村勇斗が、9月26日（金）に自身のInstagramを更新。TWICEのMOMO（モモ）とSEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）と撮影した3ショット写真を公開し、ファンから反響が寄せられた。【写真】豪華すぎる！TWICE モモ＆SEVENTEEN ジョシュア＆磯村勇斗の3ショット■ミラノ・ファッションウィークを満喫この日磯村が公開したのは、イタリアで開催中のミラノ・ファッションウィークのオフショット。9月24日（現地時間）に行われ