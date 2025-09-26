「虎に翼」に続いて2度目の父親役NHK連続テレビ小説「ばけばけ」が29日にスタートするが、初回から期待を抱かせるショットが公開された。 物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、享年54)さんとその妻・セツさん(享年64)がモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。