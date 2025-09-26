◆ウエスタン・リーグソフトバンク2―5中日（26日、ナゴヤ球場）左ふくらはぎの違和感で戦列を離れていたソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、約3週間ぶりに実戦復帰した。「1番遊撃」で先発出場。初回は右飛、3回1死二塁では左飛。5回には2死から中前打を放ち、代走のイヒネ・イツアと交代した。球の見え方については「（実戦が）1カ月は空いていなかったので、その辺はいい。あとはもう頑張るだけなので」と強調した