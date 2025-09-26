＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン初日◇26日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞レギュラーツアー初参戦のアマチュア・澤田珠里（さわだ・じゅり）が、4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。「手も足もガクガク」というプレッシャーの中で、堂々の10位タイ発進を切った。【写真】アオカナの満面スマイル名門・東北福祉大4年の澤田は、アマチュア予選会を勝ち抜いて今大会に出場。7月には下部ステップ・ア