＜パナソニックオープン2日目◇26日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。8年ぶりのツアー2勝目を狙う小鯛竜也、初優勝がかかる永野竜太郎、勝俣陵の3人がトータル12アンダー・首位タイで決勝に駒を進めた。≪写真≫小鯛竜也がぞっこん！これがミズノのプロトドライバートータル11アンダー・4位タイに河本力、細野勇策、上井邦浩、ヤン・ジホ（韓国）。トータル10