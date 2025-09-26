ニデックは２６日、貿易取引上の不正調査のため、提出が遅れていた２０２５年３月期の有価証券報告書を提出した。ただ、監査を担当するＰｗＣジャパンは「十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった」として、連結財務諸表に関する意見を表明しないとした。ニデックはイタリアの子会社での関税支払いを巡る不備から、今年６月末の報告書の提出期限を延長していた。その後、中国の別の子会社でも、不適切な会計処理が