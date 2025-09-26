¡ÚMLB¡Û¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 0-8 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È¥´¥ë¥ÕÂÇ¤Á¢ª¥×¡¼¥ëÃåÃÆ¡É¤Î¾×·â54¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿¾×·â¤Î°ì·â¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥×¡¼¥ë¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¤½¤Î¡È¤¹¤¯¤¤¾å¤²ÃÆ¡É¤Ë¸½ÃÏ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢MLB¸ø¼°X¤Þ¤Ç¤â¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ä¤­¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë