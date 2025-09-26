ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÛÅöÅ¹¡¢¤Þ¤´¤³¤íÂç¹â¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç65¼ïÎà¡£Ãæ¤Ç¤âÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢½ÅÎÌ1kgÄ¶¤¨¤Î¥Ç¥«À¹¤êÊÛÅö¤Ç¤¹¡£¤ªÃë»þ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ìÎó¤ò¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤ÎÆüÂØ¤ï¤êÊÛÅö¤Ï¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Î500±ß¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤«¤Û¤«½ÐÍè¤¿¤Æ¤Ç¡¢Íè¤ëÅÙ¤Ëº£Æü¤Ï²¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈÄ¶¶¤ÎÌ£Êý¡¢ÈÄ¶¶¤ÎÂæ½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ëº¬º¹¤·¤Æ50Ç¯¡£¥Ç¥«À¹¤ê¤ÈË­ÉÙ¤Ê