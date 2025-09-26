記録的な大雨による地下駐車場での浸水被害など、水没車トラブルが増えています。補償の行方や中古車販売時の隠ぺい問題、法的責任の有無など、利用者が直面する課題を取材しました。 ■隠して販売する悪質業者も 9月12日の記録的な大雨では、三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」に水が流れ込み、大きな被害が出ました。 自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんは、「近年は