PUNPEE¤¬2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢PUNPEE¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢9·î19Æü¤ËÃÏ¸µÈÄ¶¶¶èÎ©Ê¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÖÎ¤Éñ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿5lack¡Ê¹âÅÄ²»³ÚÀ©ºî»öÌ³½ê¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤â"郄ÅÄ·»Äï 2¥Þ¥ó¡Á¡ÖÂ­¤·¤Æ2¤Ç³ä¤ê¤ã¡×"¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PSG¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤À¤¬¡¢