シグリッド（Sigrid）が新章の幕開けを告げるスペシャルなアルバムを引っさげて日本に戻ってくる！と、その前に彼女のこれまでのキャリアを簡単に振り返ってみよう。今やオーロラと並びノルウェーを代表するシンガーソングライターの一人となったシグリッドは、共にニール・ヤングのファンだという両親の元で1996年に生まれた。16歳頃から自作曲を書き始め、2016年にはメジャーレーベルのアイランド・レコードと契約。その類まれな