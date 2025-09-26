NY発インディー・ロック・バンド、ギース（Geese）が最新アルバム『Getting Killed』をリリースした。来年2月19日（木）・20日（金）には代官山SPACE ODDで来日公演を開催。革新的な4人組の素顔に迫る。ブルックリンのレストランで鉄板焼きテーブルを囲みながら、ギースのメンバーは「スタジオで丸一日、手拍子の音を聴くだけで潰した日」の話をしている。最新アルバム『Getting Killed』の制作中、彼らはある曲にその音を取り入れ