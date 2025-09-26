LUNA SEAの代表曲「ROSIER」「I for You」が、メンバー出身の地である小田急線秦野駅の列車接近メロディ（駅メロ）に正式に採用された。運用開始は11月末頃からを予定している。 （関連：LUNA SEA『ルナフェス』、BRAHMAN『尽未来祭』への熱視線BUCK-TICK、DIR EN GREY、黒夢は両フェス出演） 昨年より、秦野市の有志による“LUNA SEA駅メロ化計画”を推進する実行委員会が立ち上がり、数カ月に渡る積極的な署名活動