ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò »Í¹ñ»Ù¼Ò Äó¶¡ À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Î½©²ñ´ü¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¤ò29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£  ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡×¤Ï¡¢110±ßÀÚ¼ê10Ëç¤¬1¤Ä¤Î¥·ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£  ¹áÀî¸©¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¡Ê´Ê°×Í¹ÊØ¶É½ü¤¯¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»Í¹ñ¤Î³ÆÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤È¹âÃÎÅìÍ¹ÊØ¶É¡¢10·î5Æü¤«¤é¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç