１０月１日から放送開始予定のフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜２２時〜）の公式インスタグラムが、二階堂ふみの誕生日を祝福ショットを投稿し、反響を呼んでいる。番組のインスタグラムは２６日までに「先日の記者会見の裏で、二階堂ふみさんのお誕生日を皆でお祝いしました」と、番組に出演する女優の二階堂ふみの誕生日を、主演の菅田将暉や脚本の三谷幸喜氏ら豪華メンバ