アジア株総じて下落、香港株は続落 東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 26128.20（-356.48-1.35%） 中国上海総合指数 3828.11（-25.20-0.65%） 台湾加権指数 25580.32（-443.53-1.70%） 韓国総合株価指数 3386.05（-85.06-2.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8787.72（+14.77+0.17%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80614.44（-545.24-0.67%） ２６日のアジア太平洋株式市場は総じて下