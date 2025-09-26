¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£¶Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£±ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼ãÎ´·Ê¤Ï£¶¾¡£·ÇÔ¡£²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¶×ºù¤Ï£¹¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£±£±ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£¶¾¡£·ÇÔ¡£ÀµÂå¤Ï£´ÇÔÌÜ¡£¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ