¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹·ó¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê48¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤Î³ØÎÏ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇÏ¾ì±à°´¤È2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»Æþ»î¤ÎÀ®ÀÓ¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç³ÀÀ¾¹â¹»¤ÎÃæ¤Ç¡£¿·ÆþÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤ÇÆþ³Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï