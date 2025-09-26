Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÁÉ¾ÈÊ¸ÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ï¡¢¤³¤È¤·7·î¡¢ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¤ª¤è¤½330¥­¥í¥°¥é¥à¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½35Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÉÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¡¢¹©¶ñ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤Ë±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñ