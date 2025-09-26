9月25日（木）、テレビ朝日で「TOKYO DREAM PARKコンテンツ発表会」が開催。東京・有明で建設が進められている複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」が2026年3月27日（金）に開業することが発表された。「TOKYO DREAM PARK」は、テレビ朝日がメディアシティ戦略の一大拠点として計画を進めてきた複合型エンタテインメント施設。「夢中から、始まる。」をコンセプトに、エンタテインメントとテク