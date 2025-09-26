Photo: 中川真知子 お風呂に入るのって面倒くさくないですか。いや、気持ちがいいんですよ。お風呂は大好きです。でも、「お風呂入らなきゃ」と思いつつ横になっていたら面倒くさくなって結局入らなかった、なんてことが多々あります。でも、お風呂入ったほうがいいです。というか、バブ入れて入ったほうがいいです。そこまで意識したことがなかったんですが、今回のバブ、感動しましたもん