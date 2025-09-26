香川県が解体を決めている旧県立体育館について、高松市議会は、工事の手続きの保留などを県に求めるよう民間団体が提出した陳情を「不採択」としました。 【写真を見る】【どうなる船の体育館】高松市議会が工事の手続きの保留などを県に求めるよう民間団体が提出した陳情を「不採択」 陳情は今月22日の総務常任委員会で審査が行われ、きょう（26日）の市議会最終日で結果が報告されました。 （総務常任委員会杉本勝利委員長