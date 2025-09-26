¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¢TENBLANK¤ÈOVER CHROME¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖVibrato (Live Ver.)¡×¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£º´Æ£·ò¤È¿ûÅÄ¾­Úö¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤­¤ï¤¿¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¿ï°ì¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë³Ú¶Ê¡ÖVibrato¡× 7·î31Æü¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¢³Æ¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òµ­Ï¿¤·¤¿Net