２６日の東京市場で日経平均株価は前日比３９９円安の４万５３５４円と４日ぶりに反落した。前日まで３営業日連続で最高値を更新していただけに利益確定売りが膨らんだ格好だ。 前日の米国市場でＮＹダウが１７３ドル安となり、ナスダック指数も下落した。米４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値が前期比３．８％増と改定値（３．３％増）から引き上げられるなど、足もとの経済指標は堅調であり「先行きの米利下