YouTube動画「さすがに暴露します。知られざるデータセンターの実態とは」で、実業家のマイキー佐野氏が、AIブームで急拡大を続けるデータセンター領域について、実情の“裏側”と隠されたデータを徹底解説した。 佐野氏は冒頭、「データセンターはサーバーをつなぎ合わせるだけだと見なされがちだが、実はもっと複雑で知られていない裏事情が多い」と切り