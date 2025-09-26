スマートフォン（スマホ）での撮影や共有が当たり前になった今、あえて「手に取れる写真」の価値が見直されている。そんな中、ミニフォトプリンター「SELPHY CP1500」は、推し活や手帳デコといった新しい文化の広まりとともに幅広い世代から支持を集め、デジタルとアナログを結ぶ新たな写真体験を創出している。そこで、SELPHY CP1500の実力を調べてみた。●コロナ禍明けで急成長する市場「大きなプリンターを片付けたら写真が