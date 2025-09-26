日本サッカー協会（JFA）は９月26日、第105回天皇杯の準決勝、決勝のテレビ・ラジオ放送、配信について、スケジュールを発表した。11月16日に国立競技場で行なわれる準決勝の第１試合、FC町田ゼルビア対FC東京は、NHK総合で放送。準決勝の第２試合で、同16日にパナソニックスタジアム吹田で開催されるヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島は、NHK Eテレで中継される。 また、11月22日に国立競技場で実施される決勝戦もNH