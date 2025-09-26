¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÅ¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎATM¤ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎATM¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎATM¤¬Á´¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½1Ëü6000ÂæÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ç¼¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎATM¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡¦°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î³ô¼°¤ª¤è¤½20¡ó¤ò¼èÆÀ