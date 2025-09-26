「本日の握手会、ヲタク約1名」。アイドルグループ「SKE48」のチームSでリーダーを務める相川暖花（あいかわ・ほのか、21）が4月、満面の笑みで手を振る一人の男性の写真を自身のX（旧ツイッター）にアップし、話題を集めた。「一人で一生懸命応援してくれているんだ」、「たった一人のファンとの信頼関係が伝わってきて泣ける」と、さまざまなコメントともに拡散され、現在までに38万「いいね」がつく大反響。それから5カ月、