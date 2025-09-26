THE RAMPAGE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØFORSOMEONE ¡ß¡ÖÎí / L.E.I.¡×¡Ù¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚTHE RAMPAGE¡¦ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡ "ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿Æ¶á´¶¡É ¡ÖFORSOMEONE¡×¤ÏLDH JAPAN½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Î°áÁõ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®ÀîÅ¯»Ë¤µ¤ó¤¬2018Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÀîÂ¼