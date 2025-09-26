ボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級タイトルマッチ（１１月１４日＝日本時間１５日、米マイアミ）で王者ゲーリー・ラッセル（２９＝米国）への挑戦が決まった同級１位・平岡アンディ（２９＝大橋）の会見が２６日、都内で開かれ、所属ジムの大橋秀行会長は「絶対勝てる相手」と戴冠に太鼓判を押した。２４戦全勝（１９ＫＯ）の快進撃で、昨年９月に挑戦者決定戦を制していた平岡。日本ジム所属選手で同級の世界王者になった