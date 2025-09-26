ナショナルチームの一員として活動する中野慎詞photo by Noto Sunao（a presto）中野慎詞インタビュー前編パリオリンピックの自転車競技トラックで、ケイリンで４位となった中野慎詞。銅メダル直前で落車し掴みかけていた栄光を逃した彼は、すぐに気持ちを切り替え、ロサンゼルスオリンピックに向けて走り始めている。8月末に行なわれた『第94回全日本自転車競技選手権トラック』では好結果を残し、順調にステップアップを重