【モデルプレス＝2025/09/26】錦糸町のキャバクラ「蓮」で活躍する人気キャバ嬢・らん。休日は友人やキャスト仲間と川サウナに出かけたり、旅行でリフレッシュするアクティブな時間を過ごす。美容においては歯列矯正や肌管理、ヘアケアに力を注ぐ。多忙な日々の中でも自分らしさを大切にする彼女の素顔に迫った。【インタビュー全2回の2回目】【写真】美容に大金をかけるキャバ嬢・らん◆アウトドアでリフレッシュ― お忙しい毎日