俳優のピエール瀧が、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が出演する、28日放送の日本テレビ『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週日曜後0：45〜後2：00※関東ローカル）にゲスト出演する。【番組カット】初体験の前に…いろいろなものを買い込むピエール瀧同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決め