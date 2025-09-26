シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）を中心に、学校では教えてくれない教養や知識を楽しみながら学んでいく、テレビ東京系バラエティー『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（毎週金曜午後8：00）が、10月に放送開始から20周年を迎える。同番組のレギュラー出演陣である、所、清水ミチコ、東貴博（Take2）、児嶋一哉（アンジャッシュ）、高木雄也（※高＝はしごだか／Hey! Say! JUMP）、冨田有