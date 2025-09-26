7月31日に全世界配信がスタートし、日本ではランキング1位を獲得、各国でもトップ10入りを果たしたNetflixシリーズ『グラスハート』。その劇中に登場するバンド・TENBLANKとOVER CHROMEによるコラボレーション曲「Vibrato (Live Ver.)」が、10月8日に配信されることが決定した。【写真】かっこいい…！OVER CHROMEのアーティスト写真同曲は、TENBLANKがリリースしたデビューアルバム『Glass Heart』には未収録だったものの、ド