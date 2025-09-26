NFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約を発表し、世界中から祝福を受けたテイラー・スウィフト。彼女と仲の良いことで知られる歌手のエド・シーランは、この嬉しいニュースを、我々と変わらない方法で知ったそうだ。【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！SiriusXMの番組『Small Stage Series（原題）』に出演したエドは、ホストのアンディ・コーエンから、「テイラー・スウィフトの新アルバムを聴いた