11月に東京ドームシティ シアターGロッソで上演される舞台『ブルーロック -EPISODE 凪-』の新ビジュアル・全キャラクタービジュアル、アンサンブルキャスト、ライブ配信に関する情報が26日、発表された。【画像】再現度高い！舞台『ブルーロック -EPISODE 凪-』キャラクタービジュアル本作の原作は、累計発行部数4500万部を突破したエゴイストFW育成サッカー漫画『ブルーロック』の公式スピンオフ作品で、『別冊少年マガジン』