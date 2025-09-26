趣里と三山凌輝が26日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを報告した。【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開趣里と三山はそれぞれのアカウントに同じ連名のコメントを発表。「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と発表すると、「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申