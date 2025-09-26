7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、11月14日〜12月2日に東京グローブ座にて舞台『すべての幸運を手にした男』で初単独主演を務める。きょう26日、同作のキービジュアルとともに、花乃まりあ、大野拓朗、羽場裕一ら全キャストが解禁された。【写真】花乃まりあ、大野拓朗、羽場裕⼀ら…『すべての幸運を手にした男』全キャスト同作は、世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークに